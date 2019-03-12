Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Olay yarattı
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde geniş çaplı bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğraflları günlerce konuşulacak cinsten. Hem çocukluk hem de henüz toy bir delikanlı iken çekilen fotoğrafları 'Nerede şimdi ki Engin Altan, nerede o zaman ki Engin Altan dedirtiyor. Dizileri çok konuşulan, eşi Neslişah Alkoçlar ile olan aşkı gıpta edilen Engin Altan Düzyatan'ın bu hallerini görünce çok şaşırakcaksınız.
12.03.2019 13:15
- Son Güncelleme: 12.03.2019 13:20
Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun daha önce gençlik fotoğrafları büyük bir ilgi ile takip edilmişti. Şimdi ise Düzyatan'ın bebeklik görüntüleri hayranları tarafından ilgi yağmuruna tutuldu. İşte birbirinden ünlü oyuncuların sevenleri şoke eden fotoğrafları...
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