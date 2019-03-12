Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın bu fotoğrafı günlerce konuşulacak! Olay yarattı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun daha önce gençlik fotoğrafları büyük bir ilgi ile takip edilmişti. Şimdi ise Düzyatan'ın bebeklik görüntüleri hayranları tarafından ilgi yağmuruna tutuldu. İşte birbirinden ünlü oyuncuların sevenleri şoke eden fotoğrafları...