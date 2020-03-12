Haberler Galeri Magazin Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı! Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

12.03.2020 10:50 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





