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Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı! Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

12.03.2020 10:50 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:50
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. 1974 yılında "Salako" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Diyarbakırlı, muhafazakar bir aileden gelen babası, annesinin üzerine kuma getirdi.

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Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!
Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam'ın efsanesi Meral Zeren'in son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Müjde Ar

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