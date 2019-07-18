Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo'daki askerin son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?

Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.

Kemal Sunal'a pek çok filmde eşlik eden Şener Şen, Kibar Feyzo filminde de Maho Ağa karakterini canlandırmıştır. Adile Naşit ise alışılmış yufka yürekli rollerinin aksine daha sert bir karakter olan Sakine Kadın karakterine can vermiştir. Filmde baş kahraman Kibar Feyzo'nun rakiplerinden birisi olan Bilo karakterini ise "Bilo" sıfatı ile özdeşleşmiş usta oyuncu İlyas Salman canlandırmıştır. Ayrıca filmde İhsan Yüce, Hacı Hüso karakteri, Erdal Özyağcılar ise Zülfo karakterleri ile rol almışlardır.