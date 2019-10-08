Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur
Merve Boluğur'un annesini görenler şaştı kaldı. 32 yaşındaki Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlara ara verdi. Güzel bir teklif gelirse değerlendireceğini belirten Merve Boluğur, ilk olarak Acemi Cadı dizisi ile yeteneğini izleyiciye gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un annesinin güzelliği sosyal medya gündemine oturdu. İşte güzel oyuncu Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve diğer ünlü isimlerin anneleri...
Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Ancak Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Boluğur, paylaşımları ve güzelliği ile adından sıkça söz ettirmeye devame diyor. Oyunculuktaki yeteneği kadar güzelliği ile de dikkat çeken Merve Boluğur'un annesini görenler şok oldu. İşte 32 yaşındaki Merve Boluğur'un annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri...