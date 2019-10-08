Merve Boluğur'un annesi sosyal medyayı salladı! İşte Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Ancak Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Boluğur, paylaşımları ve güzelliği ile adından sıkça söz ettirmeye devame diyor. Oyunculuktaki yeteneği kadar güzelliği ile de dikkat çeken Merve Boluğur'un annesini görenler şok oldu. İşte 32 yaşındaki Merve Boluğur'un annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri...