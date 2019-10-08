Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Kıvanç Tatlıtuğ, gözünü ABD'ye dikti. 35 yaşındaki başarılı oyuncu KıvançTatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte 6 ay ABD'de olacak. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin asıl meslekleri ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuktan sonra yapacağı yeni mesleği...