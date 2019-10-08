Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. ABD'de 6 ay kalacak olan oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. 35 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da para kazanacak. Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını paraya dönüştürmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği bakın neymiş...
08.10.2019 11:07
- Son Güncelleme: 08.10.2019 11:15
Kıvanç Tatlıtuğ, gözünü ABD'ye dikti. 35 yaşındaki başarılı oyuncu KıvançTatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte 6 ay ABD'de olacak. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin asıl meslekleri ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuktan sonra yapacağı yeni mesleği...
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