Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Yeşilçam'ın bir zamanlar Afacan oyuncusu Menderes Utku şaşırtmaya devam ediyor. Biz onu daha çok Sadri Alışık ile oynadığı Afacan filmiyle tanıdık. O da Yeşilçam'ın çocuk oyuncuları arasında yer aldı. "Ekmeğini taştan çıkartan, kimsesiz, vefalı, mert Afacan'ı hepiniz sevecek, unutmayacaksınız'' da denmiştir kendisi için. Sadece yedi sene sektörde kalan Afacan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 1963 doğumlu oyuncu Menderes Utku İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu kimliğinin yanı sıra Rallici olarakta tanınan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli sinema filminde çocuk oyuncu olarak adım atmıştır.

12.08.2019 11:46 - Son Güncelleme: 12.08.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





