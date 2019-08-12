Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!
Yeşilçam'ın bir zamanlar Afacan oyuncusu Menderes Utku şaşırtmaya devam ediyor. Biz onu daha çok Sadri Alışık ile oynadığı Afacan filmiyle tanıdık. O da Yeşilçam'ın çocuk oyuncuları arasında yer aldı. "Ekmeğini taştan çıkartan, kimsesiz, vefalı, mert Afacan'ı hepiniz sevecek, unutmayacaksınız'' da denmiştir kendisi için. Sadece yedi sene sektörde kalan Afacan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 1963 doğumlu oyuncu Menderes Utku İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu kimliğinin yanı sıra Rallici olarakta tanınan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli sinema filminde çocuk oyuncu olarak adım atmıştır.
Menderes Utku Kimdir?
Oyuncu kimliğinin yanı sıra Rallici olarakta tanınan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli sinema filminde çocuk oyuncu olarak adım atmıştır. 1968 yılından 1974 yılına kadar toplam 8 filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Özellikle Afacan isimli film serisi ile popüler olan Menderes Utku, İtalya, Milano Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En Başarılı Çocuk Oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur.
Babası yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'dur. Baba tarafından aslen Mardin'lidir. 1960 doğumlu kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Utku ablasıdır. Gençlik yıllarında oyunculuk kariyerini noktalamış ralli şampiyonalarında yer almaya başlamıştır. Yara, İftira, Sabır Taşı, Afacan, Afacan Küçük Serseri, Afacan Harika Çocuk, Gariban ve Parasızlar isimli filmlerde rol almıştır. Muzaffer Yıldırım ile birlikte Mars Entertaintment Group'un kurucu ortağıdır.