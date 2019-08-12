GaleriMagazin

Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Yeşilçam'ın bir zamanlar Afacan oyuncusu Menderes Utku şaşırtmaya devam ediyor. Biz onu daha çok Sadri Alışık ile oynadığı Afacan filmiyle tanıdık. O da Yeşilçam'ın çocuk oyuncuları arasında yer aldı. "Ekmeğini taştan çıkartan, kimsesiz, vefalı, mert Afacan'ı hepiniz sevecek, unutmayacaksınız'' da denmiştir kendisi için. Sadece yedi sene sektörde kalan Afacan'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 1963 doğumlu oyuncu Menderes Utku İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu kimliğinin yanı sıra Rallici olarakta tanınan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli sinema filminde çocuk oyuncu olarak adım atmıştır.

12.08.2019 11:46 - Son Güncelleme: 12.08.2019 11:47
Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Menderes Utku Kimdir?

Oyuncu kimliğinin yanı sıra Rallici olarakta tanınan Menderes Utku, sinema dünyasına Sabır Taşı isimli sinema filminde çocuk oyuncu olarak adım atmıştır. 1968 yılından 1974 yılına kadar toplam 8 filmde çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Özellikle Afacan isimli film serisi ile popüler olan Menderes Utku, İtalya, Milano Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En Başarılı Çocuk Oyuncu ödüllerinin sahibi olmuştur.

Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Babası yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'dur. Baba tarafından aslen Mardin'lidir. 1960 doğumlu kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Utku ablasıdır. Gençlik yıllarında oyunculuk kariyerini noktalamış ralli şampiyonalarında yer almaya başlamıştır. Yara, İftira, Sabır Taşı, Afacan, Afacan Küçük Serseri, Afacan Harika Çocuk, Gariban ve Parasızlar isimli filmlerde rol almıştır. Muzaffer Yıldırım ile birlikte Mars Entertaintment Group'un kurucu ortağıdır.

Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından birisi olan Afacan, Sadri Alışık ile oynadığı 'Afacan' filmiyle tanınmıştı. Afacan karakterini canlandıran Menderes Utku son haliyle herkesi şaşırttı.

Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Başta Menderes Utku olmak üzere bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halini sizler için derledik.

Yeşilçam'ın Afacan'ı Menderes Utku kimdir bir de ona şimdi bakın!

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise konserde giydiği Jennifer Lopez mayosu için annesinden onay aldı!
Hadise konserde giydiği Jennifer Lopez mayosu için annesinden onay aldı!