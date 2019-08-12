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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisi ile ekranlarda fırtına estiren Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya adresinden paylaştı. Altuğ'un fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pınar Altuğ, Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

12.08.2019 12:24 - Son Güncelleme: 12.08.2019 12:25
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak Fatih Ürek'ten başlayalım. Fatih Ürek'in değişimi inanılır gibi değil.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyada olay oldu

FATİH ÜREK

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