Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u üzen haber! Tuğçe Tayfur kimdir?
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak ile boşanıyor. Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak), 7 yıllık eşi Tuğçe Tayfur'a boşanma davası açarak, evlilik süreci içerisinde eşiyle birbirlerine uyum sağlayamadıklarını belirtti. "Protokole göre çocuğumun velayeti annede kalacak" diyen Şafak, çocuk için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Peki, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir? İşte son hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Tuğçe Tayfur...
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a, 7 yıllık eşi Taner Şafak tarafından boşanma davası açıldı. Evliliğinin çekilmez bir hal aldığını ileri sürerek boşanma davası açan Taner Şafak, çocuğunun velayetininn de annesinde kalmasını talep etti. Ferdi Tayfur'un kızının son halini görenler ise şaşırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken Tuğç Şafak'ın son halini görmeye hazır mısınız?
Protokole göre çiftin çocuğu Tanner Efe'nin velayeti anneye verilecek. Baba Taner Şafak çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Evlilik birliği içinde tarafların birbirlerine uyum sağlayamadıklarını dava dilekçesinde anlatan Taner Şafak, "Birlikteliğimiz müşterek hayat için çekilmez bir hal almıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Boşanma konusunda anlaştık. Protokole göre çocuğumun velayeti annede kalacak" dedi. Baba çocuk için aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecek.
TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Tuğçe Tayfur, ortaöğretimini de İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun olarak bitiren Tayfur, küçük yaşlardan itibaren başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.
2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan "Ah Akşamlar" şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2004 yılındaki "Bir Demet Gül" albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur'a ait olan ait "Elim Kolum Bağlı" ve "Bekle Beni" adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur'un 2006 yılındaki"Aşkın Cezası" albümündeki "Denedim Vallahi" adlı şarkısına vokal yapttı.
2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur, 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.
Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı, büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi. 2012 yılında Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, ABD'de evlendi.