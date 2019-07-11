Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düştü! Büyük kavganın nedeni...

EVLİLİKLERİ UZUN SOLUKLU GÖRÜNMÜYOR

Dedikodulara göre Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanması an meselesi. Her ne kadar bu durumu toparlasalar da evliliklerinin uzun solulu görünmediği iddialar arasında... Peki Hakan Baş ile Bensu Soral nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...