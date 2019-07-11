Bensu Soral ile eşi Hakan Baş boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düştü! Büyük kavganın nedeni...
Bensu Soral geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisi Hakan Baş ile dünyaevine girdi. Ablası Hande Soral'ın hemen ardından evlenen Bensu Soral'ın evliliği hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bensu Soral ile Hakan Baş, evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmalar başladı. Ancak yaşanan son tartışma diğerlerinden biraz farklı oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen dedikodular, Hakan Baş ile Bensu Soral'ın boşanacağı yönünde oldu! İşte detaylar...
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti hakkında bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinde 1 yılı doldurmayan çift boşanıyor mu? Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Bensu Soral - Hakan Baş çifti, evliliğin hemen ardından tartışmalara başladığı ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan son tartışmanın diğerlerinden biraz farklı olduğu iddia edildi.
ABLA DEVREYE GİRDİ AMA...
İddiaya göre, bir süredir yaşanan kıskançlık krizleri nedeniyle ortaya çıkan tartışmalar gittikçe büyüdü ve geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışma yaşandı. Bensu Soral'ın ablası Hande Soral ile İsmail Demirci, evliliğin bitmemesi adına devreye girdi ancak çift hala kara bulutlar etkisinde...
EVLİLİKLERİ UZUN SOLUKLU GÖRÜNMÜYOR
Dedikodulara göre Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanması an meselesi. Her ne kadar bu durumu toparlasalar da evliliklerinin uzun solulu görünmediği iddialar arasında... Peki Hakan Baş ile Bensu Soral nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...