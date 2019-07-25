Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Yakışıklılığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Nurettin Sönmez'in yeni adresi Diriliş Osman olacak. Diriliş serisine devam edecek olan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor.

25.07.2019 13:04 - Son Güncelleme: 25.07.2019 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





