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Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Yakışıklılığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Nurettin Sönmez'in yeni adresi Diriliş Osman olacak. Diriliş serisine devam edecek olan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor.

25.07.2019 13:04 - Son Güncelleme: 25.07.2019 13:38
Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, nam-ı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez artık başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Diriliş Osman dizisinde rol alacak.

Öte yandan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Diriliş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Tıpa tıp aynı

Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü birbirine benzeten çok.

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