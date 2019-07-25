Son dakika: Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi: Kıskançlık krizi yüzünden...
Bensu Soral - Hakan Baş evliliğinde kriz olduğu, ünlü çiftin boşanacakları yönündeki iddialara yanıt geldi. Bensu Soral ile Hakan Baş evliliğinde son durum ne? Geçtiğimiz günlerde ikilinin kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. İkili haberler sonrası el ele tatilde görüntülense de iddiaların önünü kesemedi. 28 yaşındaki Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Çift ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu...
25.07.2019 13:42
- Son Güncelleme: 25.07.2019 13:42
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti hakkında geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinde 1 yılı doldurmayan çiftin boşanma haberleri hızla yayılırken, günler sonra ikili el ele görüntülendi. İddiaya göre geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Bensu Soral - Hakan Baş çifti, evliliğin hemen ardından tartışmalara başladı ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan son tartışmanın diğerlerinden biraz farklı olduğu yönündeydi. Çift her ne kadar el ele görüntü verse de hayranlarının aklında soru işareti kaldı. Sonunda beklenen boşanma açıklaması geldi...
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