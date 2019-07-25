Son dakika: Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi: Kıskançlık krizi yüzünden...

Bensu Soral ile Hakan Baş çifti hakkında geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Henüz evliliklerinde 1 yılı doldurmayan çiftin boşanma haberleri hızla yayılırken, günler sonra ikili el ele görüntülendi. İddiaya göre geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Bensu Soral - Hakan Baş çifti, evliliğin hemen ardından tartışmalara başladı ancak geçtiğimiz haftalarda yaşanan son tartışmanın diğerlerinden biraz farklı olduğu yönündeydi. Çift her ne kadar el ele görüntü verse de hayranlarının aklında soru işareti kaldı. Sonunda beklenen boşanma açıklaması geldi...