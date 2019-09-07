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Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Peki Aslıhan Karalar kimdir? Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı Malhun Hatun kimdir? İşte Diriliş Osman dizisine dair merakla beklenen o detaylar...

07.09.2019 11:10 - Son Güncelleme: 07.09.2019 12:10
Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek 'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu. Oyuncu Diriliş Osman dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.

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Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı.
Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

Malhun Hatun kimdir?
Doğum tarihi tam bilinmemekleberaber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar kimdir?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

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