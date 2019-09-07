Diriliş Osman'da Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Aslıhan Karalar kimdir?
'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Peki Aslıhan Karalar kimdir? Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı Malhun Hatun kimdir? İşte Diriliş Osman dizisine dair merakla beklenen o detaylar...
Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek 'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu. Oyuncu Diriliş Osman dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.