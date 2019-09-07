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Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörlerinden olan Cüney Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan'dan bir kızı var. Ama ünlü aktör kızı ve torunu ile görüşmüyor. Türkiye'nin en önemli yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın kendisine kızı ve torunu hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vermişti: Onları tanımıyorum.1966 doğumlu olan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen yıllar sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne " Dedemle (Cüneyt Arkın) tanışmak istiyorum" deyince bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...

07.09.2019 12:24 - Son Güncelleme: 07.09.2019 12:36
Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Cüneyt Arkın'ın 1966'da dünyaya gelen kızı Filiz yıllar sonra ortaya çıktı. Filiz Canlı'nın bir de Defne adında bir kızı var. Cüneyt Arkın'ın magazin dünyasından sakladığı kızı Filiz Canlı ve torunu Defne Canlı hayranlarını bile şaşkına çevirdi.

Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Cüneyt Arkın' ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı, 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu. Cüneyt Arkın'ın 53 yaşındaki kızı Filiz Canlı'nın 12 yaşında bir de kızı var.

Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Ancak Cüneyt Arkın kızı ve torunu ile yıllardır görüşmüyor. Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına dair detaylar sosyal medyada ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu....

Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

ÜNLÜLERİN BİLİNMEYEN ÇOCUKLARI

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı.

Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

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