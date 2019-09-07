Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Cüneyt Arkın'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte sır gibi saklanan kızı ve torunu
Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörlerinden olan Cüney Arkın'ın bu zamana kadar hiç görüşmediği kızı ve torunu ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan'dan bir kızı var. Ama ünlü aktör kızı ve torunu ile görüşmüyor. Türkiye'nin en önemli yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın kendisine kızı ve torunu hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vermişti: Onları tanımıyorum.1966 doğumlu olan Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemişti. Arada geçen yıllar sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne " Dedemle (Cüneyt Arkın) tanışmak istiyorum" deyince bir anda gündeme bomba gibi düşmüşlerdi. İşte Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ın kimsenin bilmediği kızı ve torunu...
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