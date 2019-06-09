Seda Sayan herkesi şok etti! Rahatsızlığını Sezen Aksu sayesinde yendiğini belirten Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek!

Seda Sayan, Bodrum konseri öncesi rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, rahatsızlığını Sezen Aksu'nun kendisine önerdiği kebabiye bitkisi sayesinde atlattığını belirtti. Yıllara meydan okuyan sanatçıyı görenler şarkılarından çok güzelliğini konuştu. Sahnede hem sesi hem de fiziğiyle izleyicileri büyüleyen Seda Sayan'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte çok merak edilen 'Seda Sayan kaç yaşında?' sorusunun yanıtı!

09.06.2019 11:33 - Son Güncelleme: 09.06.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





