Seda Sayan herkesi şok etti! Rahatsızlığını Sezen Aksu sayesinde yendiğini belirten Seda Sayan hakkında şaşırtan gerçek!
Seda Sayan, Bodrum konseri öncesi rahatsızlandı. Ünlü sanatçı, rahatsızlığını Sezen Aksu'nun kendisine önerdiği kebabiye bitkisi sayesinde atlattığını belirtti. Yıllara meydan okuyan sanatçıyı görenler şarkılarından çok güzelliğini konuştu. Sahnede hem sesi hem de fiziğiyle izleyicileri büyüleyen Seda Sayan'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte çok merak edilen 'Seda Sayan kaç yaşında?' sorusunun yanıtı!
"KEBABİYE BİTKİSİYLE SAHNEYE ÇIKABİLDİM"
Sezen Aksu ile konuştum, bana kebabiye bitkisini çiğnememi söyledi. Onun sayesinde sahneye çıkabildim. Minik Serçe'ye teşekkür ederim." Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gençlere taş çıkaran Seda Sayan, seslendirdiği şarkılarının yanı sıra muhteşem danslarıyla da sahnenin tozunu attırdı.
OKTAY KAYNARCA'DAN SEDA SAYAN'A DEKOLTE UYARISI
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca'yı ikna ederek sahneye davet etti. Seda Sayan'ın fiziğini görenler ise ünlü şarkıcının yaşını bir hayli merak etti. İşte Seda Sayan'ın yaşı...