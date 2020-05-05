RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın komşusu Mustafa Sandal, evini satıyor. 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenen ve bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki erkek evlat sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında eşi ile boşandı. Ayrılık sonrası Emina, oğullarıyla birlikte yeni bir eve taşınmış Mustafa Sandal ise Beykoz'daki villasında oturmaya devam etmişti. Ancak edinilen son bilgiye göre Mustafa Sandal, evini satışa çıkardı. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a komşu olan şarkıcının evine isteği rakam ise herkesi şoke etti!

05.05.2020 14:30 - Son Güncelleme: 05.05.2020 15:15
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

Mustafa Sandal, 2008'de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz'un annesi Emina Jahovic'ten 2018'de boşanmıştı. Emina, ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu'ya taşınmış, Mustafa Sandal ise villasında kalmıştı. Ünlü şarkıcı, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz'un doğup büyüdüğü, hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

VİLLAYI SATIP 2 DAİRE ALACAKLAR

Eski çift, yaptıkları anlaşmaya göre bu villayı satıp Ulus'tan 2 ev alacak. Dairelerden biri oğulları Yavuz'un, biri de Yaman'ın olacak. İşte Mustafa Sandal'ın evine istediği rakam ve ünlülerin evleri...

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

MUSTAFA SANDAL'IN EVİ

Mustafa Sandal, villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

ÖZCAN DENİZ'İN EVİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'