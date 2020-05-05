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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın komşusuydu... Mustafa Sandal evini dudak uçuklatan rakama satıyor

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın komşusu Mustafa Sandal, evini satıyor. 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenen ve bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki erkek evlat sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında eşi ile boşandı. Ayrılık sonrası Emina, oğullarıyla birlikte yeni bir eve taşınmış Mustafa Sandal ise Beykoz'daki villasında oturmaya devam etmişti. Ancak edinilen son bilgiye göre Mustafa Sandal, evini satışa çıkardı. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'a komşu olan şarkıcının evine isteği rakam ise herkesi şoke etti!

05.05.2020 14:30 - Son Güncelleme: 05.05.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





