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Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da iki sandalye ile dikkat çekici bir gösteride bulundu. 43 yaşındaki Zeynep Tokuş'un son halini görenler, eski oyuncu şimdi de yoga eğitmeni olan ünlü isme bir kez daha hayran kaldı.

24.05.2020 17:46 - Son Güncelleme: 24.05.2020 18:37
Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

Deli Yürek dizisi oyuncularından Zeynep Tokuş, paylaşımları ile takipçilerini kendisine hayran bıraktı. 1998 Türkiye Güzeli, eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Ünlülere de yoga dersi veren Tokuş'un yaptığı hareketler sosyal medyanın da dikkatini çekiyor.

bugün son hallerine bakalım.

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Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

43 yaşındaki Tokuş, spot ışıklarından uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve yoga eğitmeni olarak hayatına devam etti.

Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.

Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da iki sandalye ile dikkat çekici bir gösteride bulundu.

İşte Zeynep Tokuş ve Deli Yürek dizisi oyuncularının son halleri...

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