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Zeynep Tokuş sandalye pozlarıyla yer çekimine meydan okudu! İşte eski Türkiye Güzeli'nin son hali

1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alan Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor yoga hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu defa da iki sandalye ile dikkat çekici bir gösteride bulundu. 43 yaşındaki Zeynep Tokuş'un son halini görenler, eski oyuncu şimdi de yoga eğitmeni olan ünlü isme bir kez daha hayran kaldı.

24.05.2020 17:46 - Son Güncelleme: 24.05.2020 18:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





