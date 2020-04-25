RAMAZAN İMSAKİYE
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Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

Prenses Diana neden öldü? 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Lady Diana yani Diana Spencer'in ölümü ardındaki sis perdesi aralanmadı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen, dönemin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Prenses Diana'nın tarzı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Onun tarzının yadigarları ise gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle'a kaldı. İkisi de birbirleriyle kıyaslanırken şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

25.04.2020 15:19 - Son Güncelleme: 25.04.2020 15:19
Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHAN'IN OLACAKTI
Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor. Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.

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Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

DIANA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ
Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait.

Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

ŞİMDİ KATE'İN PARMAĞINDA
Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında.

Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

ASLINDA MEGHAN'IN OLACAKTI
Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü.

Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ
Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.

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