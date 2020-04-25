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Prenses Diana'nın muhteşem yüzüğü Kate Middleton'ın değil Meghan Markle'ın olacaktı!

Prenses Diana neden öldü? 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Lady Diana yani Diana Spencer'in ölümü ardındaki sis perdesi aralanmadı. Ölümü dünyayı etkileyen, cenaze töreni milyonlarca kişi tarafından izlenen, dönemin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Prenses Diana'nın tarzı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Onun tarzının yadigarları ise gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle'a kaldı. İkisi de birbirleriyle kıyaslanırken şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

25.04.2020 15:19 - Son Güncelleme: 25.04.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





