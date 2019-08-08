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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar hiç kuşkusuz Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri. Sosyal medyada her hareketleri merakla takip edilen ünlü çift bir dönem başkaları ile birlikteydi. Engin Altan Düzyatan yine çok ünlü bir oyunucu ile yaşadığı aşkla, Neslişah Alkoçlar ise ilk evliliği ile gündemden düşmüyordu. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere, ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

08.08.2019 11:36 - Son Güncelleme: 08.08.2019 11:45
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

ONLAR TÜRKİYE'NİN GIPTA ETTİĞİ ÇİFTLERDEN

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile milyonların gönlünden taht kuran Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri.

Şu sırala mutlu bir evlilikleri olan çift daha önce bambaşka isimlerle birliktelerdi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın ve diğer ünlü isimlerin eski eşleri...

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

Seda Sayan-Sinan Engin

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri
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