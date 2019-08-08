Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar hiç kuşkusuz Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri. Sosyal medyada her hareketleri merakla takip edilen ünlü çift bir dönem başkaları ile birlikteydi. Engin Altan Düzyatan yine çok ünlü bir oyunucu ile yaşadığı aşkla, Neslişah Alkoçlar ise ilk evliliği ile gündemden düşmüyordu. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere, ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
ONLAR TÜRKİYE'NİN GIPTA ETTİĞİ ÇİFTLERDEN
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile milyonların gönlünden taht kuran Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri.
Şu sırala mutlu bir evlilikleri olan çift daha önce bambaşka isimlerle birliktelerdi.