Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar şaşırttı! İşte eski eşleri ve sevgilileri

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar hiç kuşkusuz Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri. Sosyal medyada her hareketleri merakla takip edilen ünlü çift bir dönem başkaları ile birlikteydi. Engin Altan Düzyatan yine çok ünlü bir oyunucu ile yaşadığı aşkla, Neslişah Alkoçlar ise ilk evliliği ile gündemden düşmüyordu. İşte başta Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar olmak üzere, ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

08.08.2019 11:36 - Son Güncelleme: 08.08.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





