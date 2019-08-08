Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı Müjde Uzman bikinili paylaşımıyla alay konusu oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın yasak aşk yaşadığı Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman, bikinili paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu. 34 yaşındaki Müjde Uzman geçtiğimiz gün Balıkesir tatilinden fotoğraflar paylaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle geniş hayran kitlesine sahip olan Müjde Uzman, bikinili paylaşımlarında uygulamaya çalıştığı Photoshop ile sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken, mor bikinisinin rengini göbeğine taşırınca kendini ele verdi. İşte Müjde Uzman ve diğer ünlülerin yaz tatili pozları...

08.08.2019 11:02 - Son Güncelleme: 08.08.2019 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





