Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan müjde: Türkler Geliyor!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'dan bir müjde daha geldi. Haftalar önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak müjdesini veren Bozdağ, bu kez de sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman dışında başka bir projenin daha hayata geçtiğini belirtti. Mehmet Bozdağ, filmin adını da açıkladı. Yeni filmin senaryosunu gösteren Mehmet Bozdağ, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu. Senaryoyu paylaşan Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek start verdi.

31.07.2019 17:26 - Son Güncelleme: 31.07.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





