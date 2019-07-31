Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan müjde: Türkler Geliyor!
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'dan bir müjde daha geldi. Haftalar önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak müjdesini veren Bozdağ, bu kez de sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayın hayatına başlayacak olan Diriliş Osman dışında başka bir projenin daha hayata geçtiğini belirtti. Mehmet Bozdağ, filmin adını da açıkladı. Yeni filmin senaryosunu gösteren Mehmet Bozdağ, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu. Senaryoyu paylaşan Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek start verdi.
Diriliş Ertuğrul dizisi yerini Diriliş Osman'a bıraktı. Önümüzdeki günlerde izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'dan sonra başka bir projesi daha olduğunu söyleyen dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, müjdeyi verdi. Türk tarihi ile ilgili bir sinema filmi yapacağını duyuran Mehmet Bozdağ, dikkatleri üzerine çekti.
MEHMET BOZDAĞ'IN YENİ PROJESİ: TÜRKLER GELİYOR!
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, bir müjde daha verdi. Diriliş Osman'dan başka bir projesinin daha olduğunu belirten Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, filmin adını da açıkladı. Yeni filmin senaryosunu gösteren Mehmet Bozdağ, çekimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.