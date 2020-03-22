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Saadet Işıl Aksoy bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Annesine bakışlarına bakın'

Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmişti. 36 yaşındaki çiçeği burnunda anne Işıl Aksoy, kızının ayaklarının fotoğrafını "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" diyerek doğum yaptığını duyurmuştu. Güzel oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren bir fotoğraf paylaştı. Doğum yaptıktan sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalmaya devam eden oyuncu, "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil" diyerek, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu. Bir aylık Marisa Gülcan Kıraner'in annesine bakışları sosyal medya gündeminde! İşte Saadet Işıl Aksoy'un bebeği...

22.03.2020 10:42 - Son Güncelleme: 22.03.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





