GaleriMagazin

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Ünlü çift adliyeden ayrılırken...

Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre çiftinden kötü haber geldi. Gökhan Töre - Esra Bilgiç çifti bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri boşanma kararı sonucunda, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu. Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Esr Bilgiç ile Gökhan Töre adliyeden ayrılırken bakın ne yaptı...

17.06.2019 13:26 - Son Güncelleme: 17.06.2019 13:46
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Adliye'den ayrılırken dikkat çeken detay!

MAGAZİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN BOŞANMA!

2017 yılı Ekim ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre çiftinden kötü haber geldi. Gökhan Töre ile Esra Bilgiç çifti boşandı.

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Adliye'den ayrılırken dikkat çeken detay!

Çift, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri kararla geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu.

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Adliye'den ayrılırken dikkat çeken detay!

10 DAKİKADA BİTTİ

Duymadık Demeyin programının özel haberine göre; Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Adliye'den ayrılırken dikkat çeken detay!

ADLİYEDEN EL SIKIŞARAK AYRILDILAR!

İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı.

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Adliye'den ayrılırken dikkat çeken detay!

Seda Sayan-Sinan Engin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Bu kız bi afet!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in tatil fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Bu kız bi afet!