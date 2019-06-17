Gökhan Töre ile Esra Bilgiç tek celsede boşandı! Ünlü çift adliyeden ayrılırken...

Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre çiftinden kötü haber geldi. Gökhan Töre - Esra Bilgiç çifti bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri boşanma kararı sonucunda, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu. Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Esr Bilgiç ile Gökhan Töre adliyeden ayrılırken bakın ne yaptı...

17.06.2019 13:26 - Son Güncelleme: 17.06.2019 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





