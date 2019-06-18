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Son dakika: Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz Pazar günü kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. Ardı arkası kesilmeyen iddialara bir de Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama geldi. Ünlü sanatçı, haberler üzerine boşanma kararı aldığını belirtti.

18.06.2019 15:58 - Son Güncelleme: 18.06.2019 16:23
Zerrin Özer'den iddialardan sonra gelen ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

Zerrin Özer'den Pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi! Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.

Zerrin Özer'den iddialardan sonra gelen ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

ZERRİN ÖZER'DEN MURAT AKINCI HAKKINDA JET HAMLE!

İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması:

Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

Zerrin Özer'den iddialardan sonra gelen ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

NELER OLMUŞTU?

61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki Murat Akıncı ile geçtiğimiz gün dünyaevine girdi. Düğün, Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde gerçekleşti. Neşeli hâlleriyle dikkat çeken Özer, düğün sonrası büyük bir şokla sarsıldı.

Zerrin Özer'den iddialardan sonra gelen ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Düğünden saatler sonra Kanal D'de ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca bir dolandırıcıydı ve pek çok kadını vaadlerle dolandırmıştı.

Zerrin Özer'den iddialardan sonra gelen ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Dün akşam saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, bu sabah 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

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