Son dakika: Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz Pazar günü kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. Ardı arkası kesilmeyen iddialara bir de Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama geldi. Ünlü sanatçı, haberler üzerine boşanma kararı aldığını belirtti.
ZERRİN ÖZER'DEN MURAT AKINCI HAKKINDA JET HAMLE!
İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması:
Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.