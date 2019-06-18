Son dakika: Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama: Murat Akıncı ile boşanıyorum!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz Pazar günü kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile evlenmiş ve düğünden saatler sonra ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 kadın, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek olay yaratmıştı. Ardı arkası kesilmeyen iddialara bir de Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. Zerrin Özer'den iddialar hakkında ilk açıklama geldi. Ünlü sanatçı, haberler üzerine boşanma kararı aldığını belirtti.

18.06.2019 15:58 - Son Güncelleme: 18.06.2019 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





