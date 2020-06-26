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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile magazin gündeminde yerini aldı. Güzelliği kadar oyunculuğu ile de göz dolduran 27 yaşındaki Esra Bilgiç, bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u, son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile karşımıza çıkmıştı. İşte Esra Bilgiç'in bikinili fotoğrafı ve merak edilen hayatı...

26.06.2020 16:07 - Son Güncelleme: 26.06.2020 16:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





