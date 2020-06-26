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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile magazin gündeminde yerini aldı. Güzelliği kadar oyunculuğu ile de göz dolduran 27 yaşındaki Esra Bilgiç, bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u, son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile karşımıza çıkmıştı. İşte Esra Bilgiç'in bikinili fotoğrafı ve merak edilen hayatı...

26.06.2020 16:07 - Son Güncelleme: 26.06.2020 16:47
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun olarak girdi hayatımıza Esra Bilgiç... Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi güzel oyuncu. 27 yaşındaki Esra Bilgiç'in bikinili paylaşımına beğeni yağdı.

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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakaladı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

İşte Esra Bilgiç'in o tatil pozu…

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu, Adana'da yapılan çekimlerde bir hayli yorulduğu bir dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle Ankara'daki evinde kendisini karantinaya aldı.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!

Esra Bilgiç, aynı zamanda hukuk da okuduğu için bu dönemde derslerine çalıştı ve online ortamda sınavlara girdi. Bilgiç, dizinin setini de çok özlediğini söylemiş ve arkadaşları ile buluşmayı çok arzu ettiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu Temmuz ayında yeniden Ramo dizisi setinde olacak.

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