Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç bikinili haliyle sosyal medyayı salladı! Onu hiç böyle görmediniz!
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile magazin gündeminde yerini aldı. Güzelliği kadar oyunculuğu ile de göz dolduran 27 yaşındaki Esra Bilgiç, bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u, son olarak Ramo dizisinde Sibel karakteri ile karşımıza çıkmıştı. İşte Esra Bilgiç'in bikinili fotoğrafı ve merak edilen hayatı...
Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteri ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakaladı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti.
Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
İşte Esra Bilgiç'in o tatil pozu…