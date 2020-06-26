Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile düşman çatlattı! 365. güne öpücüklü selfie...

Ahmet Kural Instagram hesabından sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkilerinin 1. yılını kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik kendisini öperken çektiği selfie'yi yayınlayan Kural, karenin üzerine '365. Günümüz' notunu düştü. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...