Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile düşman çatlattı! 365. güne öpücüklü selfie...
Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Çelik adeta düşman çatlattı. İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan çiftten Ahmet Kural, Instagram hesabından önceki gün, sevgilisi ile öpücüklü selfie pozunu paylaştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in fotoğrafını görenler, çifti birbirine çok yakıştırdı. İşte Ahmet Kural ve sevgilisinin 365. gün kutlaması...
26.06.2020 14:40
- Son Güncelleme: 26.06.2020 14:40
Ahmet Kural Instagram hesabından sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkilerinin 1. yılını kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik kendisini öperken çektiği selfie'yi yayınlayan Kural, karenin üzerine '365. Günümüz' notunu düştü. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
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