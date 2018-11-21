Diriliş Ertuğrulun Ertuğrul Gazisi Engin Altan Düzyatanın değişimi şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si, ekranların sevilen yüzü Engin Altan Düzyatan'ın değişimi görenleri şaşırttı. Diriliş Ertuğrul dizisiyle ön planda olan Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk fotoğrafı herkes tarafından beğenildi.



İşte kare kare ünlülerin inanılmaz değişimi...