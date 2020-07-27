Yıldız Tilbe'nin son hali şoke etti! İmaj değiştiren Yıldız Tilbe'nin saçlarına bakın! 'Ne yaptın kendine Yıldız'
Yıldız Tilbe son haliyle herkesi şoke etti. İmajında sık sık değişiklik yapan Yıldız Tilbe, son beş yıl içinde saçlarını kahverengi, kızıl, pembe ve mora boyatmıştı. İki ay önce de saçlarını kısacak kestiren 54 yaşındaki şarkıcı, Harbiye konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Konser öncesi değişen Tilbe, bu kez saçlarını sarıya boyattı. Seyirci karşısına bambaşka bir imajla çıkan Tilbe, "Nasıl beğendiniz mi?" diye sorup onay aldı. İşte Yıldız Tilbe'nin değişimi başta olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki büyük değişimleri...
27.07.2020 18:38
- Son Güncelleme: 27.07.2020 18:53
Yıldız Tilbe, Harbiye konserinde hayranlarını şoke etti. Sık sık saçlarında değişiklikler yapan Yıldız Tilbe, kısa kestirdiği saçlarını platin sarısına boyatmasıyla dikkat çekti. Hayranlarına konserde büyük şok şok yaşatan Yıldız Tilbe, Instagram'dan da platin sarısı saçları ile fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Yıldız Tilbe'nin son 5 yıldaki değişimi ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
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