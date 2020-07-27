Burcu Özberk ile sevgili olduğu iddia ediliyordu... Serkay Tütüncü o oyuncu ile el ele yakalandı!
Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde birlikte rol almış ve ikili aşk dedikoduları ile gündeme gelmişti. Ancak yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşkı bir başka rol arkadaşı çıktı. 29 yaşındaki Serkay Tütüncü'nün, Cemre Gümeli ile sevgili olduğu iddia edildi. İddiaya göre çift geçtiğimiz gün Cihangir'de el ele görüntülendi.
27.07.2020 17:26
- Son Güncelleme: 27.07.2020 17:43
Serkay Tütüncü'nün dizi aşkı gerçek oldu. Daha önce aynı dizide rol aldığı arkadaşı Burcu Özberk ile adı aşk dedikodularına karışan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'nün, yeni dizideki aşkı ile gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edildi. İddiaya göre ünlü ikili, önceki gün Cihangir'de el ele görüntülendi. İşte Serkay Tütüncü'nün ve ünlülerin sevgilileri...
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