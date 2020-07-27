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Burcu Özberk ile sevgili olduğu iddia ediliyordu... Serkay Tütüncü o oyuncu ile el ele yakalandı!

Serkay Tütüncü ile Burcu Özberk Afili Aşk dizisinde birlikte rol almış ve ikili aşk dedikoduları ile gündeme gelmişti. Ancak yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşkı bir başka rol arkadaşı çıktı. 29 yaşındaki Serkay Tütüncü'nün, Cemre Gümeli ile sevgili olduğu iddia edildi. İddiaya göre çift geçtiğimiz gün Cihangir'de el ele görüntülendi.

27.07.2020 17:26 - Son Güncelleme: 27.07.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





