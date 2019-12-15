Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?
Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinde beklediği çıkışı yakalayamadı ve dizinin finaline karar verildi. Son rol aldığı dizinin final yapma kararının ardından 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'ın bir süre televizyon dizilerine ara vermek istemesi hayranlarını bir hayli üzmüştü. Önceki gün Bebek'te muhabirlere konuşan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman hakkında bakın hangi açıklamalarda bulundu!
Diriliş Ertuğrul'da başrol Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinin final kararı almasının ardından televizyona ara vereceği gerçeği ile hayranlarını bir hayli üzmüştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman hakkında bakın neler söyledi...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A MI DÖNÜYOR?
Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman açıklaması: Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani. Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. Burak Özçivit'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum. O ekip, bunu fazlasıyla hak ediyor.