Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A MI DÖNÜYOR?

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman açıklaması: Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani. Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. Burak Özçivit'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum. O ekip, bunu fazlasıyla hak ediyor.