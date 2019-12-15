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Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul dizisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinde beklediği çıkışı yakalayamadı ve dizinin finaline karar verildi. Son rol aldığı dizinin final yapma kararının ardından 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'ın bir süre televizyon dizilerine ara vermek istemesi hayranlarını bir hayli üzmüştü. Önceki gün Bebek'te muhabirlere konuşan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman hakkında bakın hangi açıklamalarda bulundu!

15.12.2019 12:29 - Son Güncelleme: 15.12.2019 12:45
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul'da başrol Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, yeni dizisinin final kararı almasının ardından televizyona ara vereceği gerçeği ile hayranlarını bir hayli üzmüştü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman hakkında bakın neler söyledi...

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına son noktayı koydu.

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A MI DÖNÜYOR?

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman açıklaması: Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani. Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. Burak Özçivit'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum. O ekip, bunu fazlasıyla hak ediyor.

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul'un ardından Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaştığı dizi reyting kurbanı olmuş ve dizi final kararı alınca ise hayranları isyan etmişti.

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'inden Kuruluş Osman açıklaması! Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor?

Dizisinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak edilen başarılı oyuncu, kararını verdi.

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