Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman 1.sezon bugün var mı? Fragmanı...
Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman yayın tarihi oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Ragıp Savaş, Nurettin Sönmez, Hazal Subaşı gibi isimlerin açıklanmasının ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncunun Diriliş Osman ile ekranlara döneceği öğrenildi. Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacak. Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. Ancak bu oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor. Peki, Diriliş Osman bugün var mı?
Diriliş Osman 1. sezon bugün var mı? Diriliş Ertuğrul devamı olan yeni dizi Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ardından, devam projesi olan Diriliş Osman dizisi başlıyor. ATV ekranlarında yer alacak Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş süresi konu edinilecek.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİRİLİŞ OSMAN'A KATILAN YENİ BOMBA TRANSFERLER KİMLER?
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?
RAGIP SAVAŞ
Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.
1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.