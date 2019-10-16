Diriliş Ertuğrul'dan sonra farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
Diriliş Ertuğrul'da canladırdığı Ertuğrul bey karakteri ile gönüllere taht kuran ve sadece Türkiye'de değil dünyada hayran kitlesi oluşan Engin Altan Düzyatan şimdi ne yapıyor oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda merakları dindirelim Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan adeta bambaşka biri oldu. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri. Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.
Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.