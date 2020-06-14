Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

"Okul hayatımda çok başarılı değildim, aklı başka yerlerde olan bir kızdım. Şimdi bakıyorum; odaklanınca çözebiliyormuşum soruları; onu fark ettim. Eğitim için geç kaldığımı düşünmüyorum ama gençler de benden ders çıkarsın." diyen Boluğur'un maskesiz dışarı çıkması dikkat çekti.