Haberler Galeri Magazin Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medya hesabını özellikle karantina dönemlerinde aktif bir şekilde kullanan ve gelecek yaşantısına dair verdiği önemli kararları da yine takipçileri ile paylaşmaktan geri durmayan Merve Boluğur'un maske takmaması dikkat çekti. Anne Nehra Hanım'da maske bulunurken Merve Boluğur'un bu umursamaz tavrı tepki çekti. Annesi kızının bu hareketine yaptığı açıklama ile şaşırttı.

14.06.2020 18:59 - Son Güncelleme: 14.06.2020 19:34
Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Hanım'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu sene üniversite sınavına girecek olan 32 yaşındaki oyuncu, şu sözleriyle hem gençlere ders verdi hem de günah çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

"Okul hayatımda çok başarılı değildim, aklı başka yerlerde olan bir kızdım. Şimdi bakıyorum; odaklanınca çözebiliyormuşum soruları; onu fark ettim. Eğitim için geç kaldığımı düşünmüyorum ama gençler de benden ders çıkarsın." diyen Boluğur'un maskesiz dışarı çıkması dikkat çekti.

Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

"O ÖZGÜR BİR KIZ"

Annesinin maske kuralına uyduğu görülürken Merve Boluğur'un bu konudaki umursamazlığı büyük tepki aldı. Annesi kızının bu hareketini "o özgür bir kız" sözleriyle açıklamayı tercih etti. İşte Merve Boluğur ve annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!

NURETTİN SÖNMEZ'İN ANNESİ MERAL HANIM

Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın görüntüleri internete düştü! 'Serenay hamile mi yoksa kilo mu almış?'
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın görüntüleri internete düştü! 'Serenay hamile mi yoksa kilo mu almış?'