Merve Boluğur maske takmadı annesi Nehra Boluğur açıklaması ile şoke etti!
Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medya hesabını özellikle karantina dönemlerinde aktif bir şekilde kullanan ve gelecek yaşantısına dair verdiği önemli kararları da yine takipçileri ile paylaşmaktan geri durmayan Merve Boluğur'un maske takmaması dikkat çekti. Anne Nehra Hanım'da maske bulunurken Merve Boluğur'un bu umursamaz tavrı tepki çekti. Annesi kızının bu hareketine yaptığı açıklama ile şaşırttı.
14.06.2020 18:59
- Son Güncelleme: 14.06.2020 19:34
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