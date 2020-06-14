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Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Survivor 2020'den geçtiğimiz ay elenen Mert Öcal, şimdi de bir benzerlikle gündemde. Ünlüler Takımı'nda yer alan ancak geçtiğimiz ay Survivor 2020'ye veda eden 38 yaşındaki ünlü oyuncu Mert Öcal sivri çıkışları, itirazları ve sert sözleriyle dikkat çekiyordu. Hakkında pek çok şey merak edilen Mert Öcal, ikizi kadar benzediği Hollywood yıldızı ile sosyal medya gündeminde!

14.06.2020 20:32 - Son Güncelleme: 14.06.2020 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





