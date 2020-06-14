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Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Survivor 2020'den geçtiğimiz ay elenen Mert Öcal, şimdi de bir benzerlikle gündemde. Ünlüler Takımı'nda yer alan ancak geçtiğimiz ay Survivor 2020'ye veda eden 38 yaşındaki ünlü oyuncu Mert Öcal sivri çıkışları, itirazları ve sert sözleriyle dikkat çekiyordu. Hakkında pek çok şey merak edilen Mert Öcal, ikizi kadar benzediği Hollywood yıldızı ile sosyal medya gündeminde!

14.06.2020 20:32 - Son Güncelleme: 14.06.2020 20:32
Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor'dan elenen Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

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Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Survivor 2020'den geçtiğimiz ay elenen Mert Öcal, şimdi de bir benzerlikle gündemde. Oyuncu, süper kahraman 'Thor'u canlandıran, Avustralyalı aktör Chris Hemsworth'e benzetiliyor. Uzun saçları ve renkli gözleriyle tam bir Hollywood yıldızı gibi görünen Mert Öcal'ın hayranları ona 'yerli thor' lakabını takmış. İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliği ortada.

Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Aybüke Pusat ve Türkü Turan'ın yüz hatları gerçekten benziyor.

Survivor Mert Öcal'ın ikizi meğer Hollywood yıldızıymış... Görenler gözlerine inanamadı!

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

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