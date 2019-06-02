GaleriMagazin

Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

Emel Sayın, çocukluk arkadaşı Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla kalplerde taht kurmayı başaran 73 yaşındaki Emel Sayın, canlı yayında en büyük pişmanlığını açıkladı. Öte yandan müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti.

02.06.2019 14:31 - Son Güncelleme: 02.06.2019 14:47
Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla kalplerde taht kurmayı başaran 73 yaşındaki Emel Sayın, en büyük pişmanlığını açıkladı.

Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

Çocukluk arkadaşı olan Hülya Koçyiğit'in programına katılan Sayın, hakkında bilinmeyenleri de anlattı. Programda Hülya Koçyiğit ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve anneleri sayesinde tanıştıklarını söyleyen Emel Sayın, "Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir" sorusuna "Evlat sahibi olamamak" şeklinde yanıt verdi.

Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

Ayrıca Sayın, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

"HENÜZ 6 YAŞINDAYKEN AĞIT SÖYLEDİM"

Öte yandan müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti.

Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

EMEL SAYIN'IN AYHAN IŞIK HEYECANI

İlk sinema filmi teklifinin de sahne aldığı mekanın kulisinde edildiğini belirten Emel Sayın, Ayhan Işık'la birlikte oynayacağını söylediklerinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşi ilk kez paylaştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...
Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'ın eşi ilk kez paylaştı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara...