Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...
Emel Sayın, çocukluk arkadaşı Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla kalplerde taht kurmayı başaran 73 yaşındaki Emel Sayın, canlı yayında en büyük pişmanlığını açıkladı. Öte yandan müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti.
02.06.2019 14:31
- Son Güncelleme: 02.06.2019 14:47
Çocukluk arkadaşı olan Hülya Koçyiğit'in programına katılan Sayın, hakkında bilinmeyenleri de anlattı. Programda Hülya Koçyiğit ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve anneleri sayesinde tanıştıklarını söyleyen Emel Sayın, "Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir" sorusuna "Evlat sahibi olamamak" şeklinde yanıt verdi.
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