Emel Sayın'dan büyük itiraf: En büyük pişmanlığım...

Emel Sayın, çocukluk arkadaşı Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla kalplerde taht kurmayı başaran 73 yaşındaki Emel Sayın, canlı yayında en büyük pişmanlığını açıkladı. Öte yandan müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtti.

02.06.2019 14:31 - Son Güncelleme: 02.06.2019 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





