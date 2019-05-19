Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan herkesi şok etti! Oyunculuğu bırakıp...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve izleyici tarafından hayranlıkla takip edilen Engin Altan Düzyatan, bu sezon Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak. Burak Özçivit ile arasının açık olduğu söylenen Düzyatan, arkadaşlarıyla görüştüğü mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdiği cevapla herkesi şok etti. Başarılı oyuncu, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğini belirtti. Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu tamamen bırakıyor mu? Yeni mesleği ne olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan herkesi şok eden karar! Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu. Yeni sezonda dizinin adı değişecek, Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Sevilen Engin Altan Düzyatan, kariyerine oyunculukla devam etmeyi düşünmediğini belirtti. Peki Engin Altan Düzyatan'ın yeni mesleği ne olacak? İşte başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında bilinmeyenler...
EN BÜYÜK HAYALİ...
Hatta öyle kafasına takıyor ki pilot olmayı abisi onu pilot bir arkadaşıyla tanıştırıyor caydırmak için. Bu düşüncelerinden kurtulmak için de ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veriyor. "Rahat olurum, aktivitelere gitmem, derslerden kaçarım." diye düşünüyor. Derken öyle olmadığını fark ediyor ve babasının da yardımıyla rolü kapıyor, oyun bittikten sonra insanların onu alkışlaması adeta onu büyülüyor.