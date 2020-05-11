Haberler Galeri Magazin Adriana Lima ile Merve Boluğur'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! 'Adriana'nın sönük kaldığı bir fotoğraf'

Adriana Lima ile Merve Boluğur'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! 'Adriana'nın sönük kaldığı bir fotoğraf'

Adriana Lima ile Merve Boluğur'un yıllar önce birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemlerde Türk erkeklerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Adriana Lima ile, Murat Dalkılıç ile biten evliliğinin ardından aradığı aşkı kimsede bulamayan Merve Boluğur, 6 yıl önce birlikte fotoğraf çekilmişti. O fotoğraf, yıllar önce, "Adriana Lima ile fotoğraf çekilip daha güzel çıkan Merve Boluğur için 1 dakikalık saygı duruşu" paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Merve Boluğur, Adriana Lima ile çekildiği o fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Adriana Lima ve Merve Boluğur'un fotoğrafı bu kez sosyal medyayı ikiye böldü. "Olaya bir de makyajsız olarak bakmak lazım' diyen sosyal medya kullanıcılarının çoğu, Merve Boluğur'un, Adriana'dan daha güzel olduğunu savunurken bazıları ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

11.05.2020 13:30 - Son Güncelleme: 11.05.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





