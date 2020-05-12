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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan öncesinde Diriliş Ertuğrul'da da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve karizması ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek - Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Diriliş Osman'da da tahtını korudu ve sevilen karakterlerinden biri haline dönüştü. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...
12.05.2020 08:32
- Son Güncelleme: 12.05.2020 08:32
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
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Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.
Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.
Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.