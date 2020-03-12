Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Köse'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Köse, geçtiğimiz yıllarda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan itiraz sonrası dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı bozuldu.