Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!
Avlu dizisinde gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazanan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin başı yeniden derde girdi. Ortağı olduğu şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Vergi kaçırmak suçundan 5 yıl hapsi istenen Köse, mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığının itirazı sonrası dava yeniden açıldı. Nursel Köse yeniden hakim karşısına çıktı.
USULSÜZLÜK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
Birçok dizide rol alan oyuncu Nursel Köse, ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi.
İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Köse'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Köse, geçtiğimiz yıllarda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan itiraz sonrası dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı bozuldu.