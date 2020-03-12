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Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

Avlu dizisinde gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazanan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin başı yeniden derde girdi. Ortağı olduğu şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Vergi kaçırmak suçundan 5 yıl hapsi istenen Köse, mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığının itirazı sonrası dava yeniden açıldı. Nursel Köse yeniden hakim karşısına çıktı.

12.03.2020 14:08 - Son Güncelleme: 12.03.2020 14:08
Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

Ünlü oyuncu Nursel Köse'nin ortağı olduğu şirket nedeniyle vergi kaçırmaktan davalık oldu. Köse, mahkemede delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı karara itiraz edince Köse, yeniden hakim karşısına çıktı.

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Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

USULSÜZLÜK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Birçok dizide rol alan oyuncu Nursel Köse, ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi.

Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

Denetimde, Köse'nin 2010'da muhtelif firmalar tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanıp, gider hesaplarına kaydedip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptırdığı tespit edildi. Sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.

Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Köse'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Köse, geçtiğimiz yıllarda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan itiraz sonrası dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı bozuldu.

Avlu dizisinin kötü kadınıydı... 5 yıl hapsi istenen Nursel Köse yeniden hakim karşısında!

Dosya, yeniden açıldı. Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Yargılama devam ediyor.

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