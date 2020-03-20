Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla ilgili paylaşımı olay oldu! 'Aslışah'ın...'
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Kısa sürede yaptığı birden fazla imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı hayranları tarafından merak edilirken, başarılı oyuncu sakal ve saçını keserek hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Son yaptığı paylaşımda baldızı Aslışah Alkoçlar'dan bahseden Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile arasındaki samimiyet bir kez daha dikkat çekti. Bildiğiniz üzere Aslışah Alkoçlar daha önce Engin Altan Düzyatan'ı dizi setinde de ziyaret etmişti. Ailenin birbirine olan bağlılığı, Kuruluş Osman'ın ilk serisi olan Diriliş Osman'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın, Instagram paylaşımıyla bir kez daha fark edilmiş oldu...
Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın, imaj değişikliği nedeniyle bir süredir Kuruluş Osman'a geri dönmesini bekleyen hayranları hayal kırıklığı yaşadı. Saç ve sakalını kısa kullanmaya başlayan 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, 2 Aralık 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Neslişah; Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar (Soydan) 'ın ise kızıdır. Babası Ender Alkoçlar olan Neslişah'ın kız kardeşi ise Aslışah Alkoçlar... İşte Engin Altan Düzyatan'ın baldızı hakkında yaptığı o paylaşım...