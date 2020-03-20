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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla ilgili paylaşımı olay oldu! 'Aslışah'ın...'

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Kısa sürede yaptığı birden fazla imaj değişikliği ile dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı hayranları tarafından merak edilirken, başarılı oyuncu sakal ve saçını keserek hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Son yaptığı paylaşımda baldızı Aslışah Alkoçlar'dan bahseden Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile arasındaki samimiyet bir kez daha dikkat çekti. Bildiğiniz üzere Aslışah Alkoçlar daha önce Engin Altan Düzyatan'ı dizi setinde de ziyaret etmişti. Ailenin birbirine olan bağlılığı, Kuruluş Osman'ın ilk serisi olan Diriliş Osman'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın, Instagram paylaşımıyla bir kez daha fark edilmiş oldu...

20.03.2020 17:26 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





