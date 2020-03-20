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Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla güzelliğiyle büyülüyor! Annesinin aynısı

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizi severleri ekran başına kilitleyen Hercai, oyuncuların başarılı performansı ile cuma akşamlarının zirvesinde. Başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Tecrübeli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyayı sık sık kullanıyor ve en çok kızı Leyla ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül güzelliği ile büyüledi. Ayda Aksel'in Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden olan kızı Leyla da hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da binlerce takipçisi var. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

20.03.2020 17:31 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





