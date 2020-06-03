Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından şaşırtan açıklama: Ablam beni eve kabul etmiyor
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da görüntülendi. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Alkoçlar, pandemi sürecinde evlerinden dışarı adım atmayan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar hakkında, "Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar" dedi. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından gelen açıklama...
03.06.2020 12:24
- Son Güncelleme: 03.06.2020 12:54
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından şaşırtan açıklamalar... Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği dile getirdi.
27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, konuyla ilgili şunları söyledi:
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