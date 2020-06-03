Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından şaşırtan açıklama: Ablam beni eve kabul etmiyor

"ABLAM BENİ EVE KABUL ETMİYOR"

Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Ormanda motosiklet sürüyorum diye sürekli test yaptıyorum ama 'Hayır, gelemezsin eve' diyor. Çok özledim onları.