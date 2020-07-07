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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, Aslışah Alkoçlar'a büyük şok! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde Ulus'taki spor merkezinde yaşadığı ilginç olayla gündeme gelmişti. Alkoçlar'ı günlerce takip edip sahibi olduğu spor merkezini basan sapık, "Benim olmazsan seni kaçırırım" diyerek tehditler savurdu. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, ise polisten yardım istedi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ikinci şoku yaşadı. E-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, cihazlarından hesabına erişiminin engellendiğini belirten Alkoçlar, şikayette bulundu. Aslışah Alkoçlar'ın ihbarı üzerine yakayı ele veren hacker hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

07.07.2020 10:37 - Son Güncelleme: 07.07.2020 10:51
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz günlerde sapığı ile başı dertte olan Aslışah, bu kez de hacker mağduru oldu. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Soruşturma kapsamında Alkoçlar'ın e-postasına erişim yapan kişinin bilgisayar kullanıcısı ve telefon sahibi Mert T. olduğu tespit edildi. Dosya, bilirkişi incelmesine gönderildi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

OLTALAMA YÖNTEMİYLE HACKLEDİ

Alkoçlar'ın e-posta adreslerine şüpheli tarafından yapılan erişimler sonrası gelen bilgilendirme e-posta içeriklerinde Mert T.'ye ait telefon numarası kaydının ve telefonuna ait yedek dosyada e-posta adresinin yer aldığı tespit edildi. Mert T.'nin Alkoçlar'ı oltalama yöntemiyle hacklediği ortaya çıktı.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

YARGILANIYOR

Dava açılan ve 'Bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenen Mert T., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

'ASLIŞAH'I TANIMIYORUM

İfadesi alınan genç adam, özel bir firmada pazarlamacı olarak çalıştığını, Alkoçlar'ın isminin ve telefon numarasının rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu bilmediğini söyledi.

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