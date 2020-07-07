Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızına ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz günlerde sapığı ile başı dertte olan Aslışah, bu kez de hacker mağduru oldu. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alkoçlar, e-posta hesabının bilinmeyen kişiler tarafından ele geçirildiğini, hem cihazına, hem de hesabına erişiminin engellendiğini kaydetti.