Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı fena yakalandı! Sevgilisi meğer o oyuncuymuş

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar fena yakalandı. En son 'Elimi Bırakma' dizisinde rol alan Alp Navruz, 30. yaşını Bebeköy'de kutladı. Menajerinin organize ettiği sürpriz doğum günü partisine ünlü isimler akın etti. Hülya Koçyiğit'in torunu, Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar da davetliler arasındaydı. Aşk soruları karşısında teşekkür etmekle yetinen Alp Navruz, basına açıklama yaparken, Aslışah Alkoçlar da görüntü vermemek için arka kapıdan kaçtı. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ve sevgilisi...

17.01.2020 16:29 - Son Güncelleme: 17.01.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





