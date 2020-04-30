RAMAZAN İMSAKİYE
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Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Enis Arıkan geçtiğimiz günlerde Instagram'da magazin testi yaptı. Karantina sürecini evinde geçiren ve sosyal medyayı aktif kullanan Arıkan'ın, Aleyna Tilki ile ilgili soruyu bilemeyen takipçilerine ipucu olarak 'Küçük Onur' benzetmesi yapması olay oldu. Aleyna Tilki'den günlerce konuşulan benzetmeye cevap geldi. İşte 20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin, Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine verdiği yanıt!

30.04.2020 16:20 - Son Güncelleme: 30.04.2020 16:20
Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Enis Arıkan, geçen günlerde açtığı canlı yayında magazin testi yaptı.

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Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Arıkan, Aleyna Tilki'yi bilemeyen takipçilerine ipucu verirken "Küçük Onur gibi bir şey" benzetmesi yaptı. Bu sözleriyle olay olan Arıkan'a Tilki'den yanıt gecikmedi.

Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Instagram'daki canlı yayında takipçileriyle soru cevap oyunu oynamış ve "Arkadaşlar, 'Ben dünyada en çok harcama yapan kişiyim. Kendime harcadım' tweetini kim atmıştır?" sorusunu yöneltmişti.

Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Ünlü oyuncu, Aleyna Tilki cevabını bilemeyen takipçilerine ipucu verirken "Ünlü pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur (bir döneme damga vuran şarkıcı Onur Sarıkaya) gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

19 yaşındaki şarkıcı, bu benzetmeye eğlenceli bir cevap verdi: Çok şeker, tweet'lerim meşhurdur evet.

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