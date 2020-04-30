Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!

Ünlü oyuncu, Aleyna Tilki cevabını bilemeyen takipçilerine ipucu verirken "Ünlü pop şarkıcımız bu kişi. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur (bir döneme damga vuran şarkıcı Onur Sarıkaya) gibi bir şey" ifadelerini kullandı.