Aleyna Tilki’den Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine yanıt!
Enis Arıkan geçtiğimiz günlerde Instagram'da magazin testi yaptı. Karantina sürecini evinde geçiren ve sosyal medyayı aktif kullanan Arıkan'ın, Aleyna Tilki ile ilgili soruyu bilemeyen takipçilerine ipucu olarak 'Küçük Onur' benzetmesi yapması olay oldu. Aleyna Tilki'den günlerce konuşulan benzetmeye cevap geldi. İşte 20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin, Enis Arıkan'ın 'Küçük Onur' benzetmesine verdiği yanıt!
30.04.2020 16:20
- Son Güncelleme: 30.04.2020 16:20
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