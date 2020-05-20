Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü oyuncunun kalbini fethetti! 'Çok yakışıklı aynı...'

Mehwish, Engin Altan Düzyatan için "Biraz Leonardo DiCaprio gibi, değil mi?" sorusunu sordu. Devlet televizyonunda Urduca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Pakistan'da fırtına estirmeye devam ediyor. Ülkeyi adeta kasıp kavuran dizinin bölümleri, yayımlandığı günlerde video paylaşım platformu YouTube'da en çok izlenenlerin başında geliyor.