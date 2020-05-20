RAMAZAN İMSAKİYE
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Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Kemal, ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur ve hikaye orada başlar. 1986 yapımı bir Memduh Ün filmi olan Garip yayınlandığı günden bu yana Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri. Yeşilçam klasiklerinden biri olan Garip filminin oyuncuları arasında Fatoş Sezer, Nilgün Saraylı, Reha Yurdakul, Sevil Üstekin gibi efsane oyuncular bulunuyor ama bir isim çok dikkat çekiyor. O da filmin Fatoş'u Ece Alton. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

20.05.2020 09:06 - Son Güncelleme: 20.05.2020 09:06
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Kemal Sunal'ın tüm filmleri unutulmazdır ama Garip filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton şimdilerde 40'lı yaşların. Ece Alton son hali sizi şaşırtacak. İşte başta Garip filminin Fatoş'u Ece Alton olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

Müjde Ar

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'teki küçük Fatoş'un son haline bakın! Yeşilçam'ın sevilen filmi...

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

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