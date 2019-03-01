Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan sürpriz! Özge Özpirinçci de gitmişti
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakteriyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, bir belgesel çekimi için Masai Mara'ya gitti. Vahşi doğadaki eşine sürpriz yapmak için Kenya'ya giden Neslişah Alkoçlar'ın o anları sosyal medyaya sızdı. Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci de geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Yamantürk ile Afrika'ya gitmişti...
01.03.2019 16:51
- Son Güncelleme: 01.03.2019 17:06
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, Afrika'ya gitti.
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