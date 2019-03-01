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Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'a eşi Neslişah Alkoçlar'dan sürpriz! Özge Özpirinçci de gitmişti

01.03.2019 14:46

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakteriyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, bir belgesel çekimi için Masai Mara'ya gitti. Vahşi doğadaki eşine sürpriz yapmak için Kenya'ya giden Neslişah Alkoçlar'ın o anları sosyal medyaya sızdı. Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci de geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Yamantürk ile Afrika'ya gitmişti...


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