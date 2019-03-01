Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'
Özcan Deniz ile beraber rol aldığı Asmalı Konak, İkinci Bahar, Eğreti Gelin gibi yapımlarla Türkiye'nin en sevdiği oyuncularından biri haline gelen Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde Gülperi adlı diziyle ekranlarda boy gösteriyor. 42 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, ekranlarda o kadar genç duruyor ki izleyiciler bunun sırrını merak etmeden duramıyor. Estetik işlemler bir yana bunun nedeni doğru makyaj. Bunun en büyük kanıtı ise Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız halleri. Sadece Nurgül Yeşilçay mı? Tabi ki hayır. İşte son dönemlerde dizisi ile çok konuşulan Nurgül Yeşilçay olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.
01.03.2019 16:04
- Son Güncelleme: 01.03.2019 16:17
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