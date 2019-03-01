GaleriMagazin

Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

Özcan Deniz ile beraber rol aldığı Asmalı Konak, İkinci Bahar, Eğreti Gelin gibi yapımlarla Türkiye'nin en sevdiği oyuncularından biri haline gelen Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde Gülperi adlı diziyle ekranlarda boy gösteriyor. 42 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, ekranlarda o kadar genç duruyor ki izleyiciler bunun sırrını merak etmeden duramıyor. Estetik işlemler bir yana bunun nedeni doğru makyaj. Bunun en büyük kanıtı ise Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız halleri. Sadece Nurgül Yeşilçay mı? Tabi ki hayır. İşte son dönemlerde dizisi ile çok konuşulan Nurgül Yeşilçay olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.

01.03.2019 16:04 - Son Güncelleme: 01.03.2019 16:17
Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

Son dönemlerde Gülperi dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, makyajsız halleri ile herkesin ağzını açık bıraktı. Her daim güzelliği ile adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay'ın bu halini görünce sizde çok şaşıracaksınız.

Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Başlangıcı Nurgül Yeşilçay ile yaptık yapmasına ama magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gördüğünüz hallerinden bambaşka. Onlardan biri Emina Jahovic. Geçirdiği estetik operasyonlar dillere destan olan Emina Jahovic'in makyajsız hali görenleri çok şaşırttı.

Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

Arada fark aramamak elde değil.

Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'
Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'