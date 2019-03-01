Gülperi'nin yıldızı Nurgül Yeşilçay'ın bu hali ağızları açık bıraktı 'Ne oldu sana böyle!'

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Başlangıcı Nurgül Yeşilçay ile yaptık yapmasına ama magazin dünyasının pek çok ünlü ismi gördüğünüz hallerinden bambaşka. Onlardan biri Emina Jahovic. Geçirdiği estetik operasyonlar dillere destan olan Emina Jahovic'in makyajsız hali görenleri çok şaşırttı.