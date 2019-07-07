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Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki ve adının aşk dedikodularına karıştığı Dilan Gerede Erkaya, önceki gün Rebekka Haas Çetin'in Bebek Otel'deki doğum günü partisine katıldı. Kutlamada Dilan Gerede Erkaya'nın kardeşleri ile annesi Bennu Gerede de vardı. Gecenin sonunda mekândan yine Erkaya ve ailesiyle ayrılan Aleyna Tilki, karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. Peki Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk mı yaşıyor? Genç şarkıcı Aleyna Tilki, aşk dedikodularına ne yanıt verdi? Detaylar haberimizde…

07.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 07.07.2019 11:16
Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Aleyna Tilki ve adının aşk dedikodularına karıştığı Dilan Gerede Erkaya arasında flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Aleyna Tilki ve Dilan Gerede Erkaya arasında aşk iddiaları ortalıkta dolaşırken ikilinin bir partide birlikte görülmesi iddiaları daha da alevlendirdi.

Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Aleyna Tilki ve adının aşk dedikodularına karıştığı Dilan Gerede Erkaya, önceki gün Rebekka Haas Çetin'in Bebek Otel'deki doğum günü partisine katıldı.

Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Kutlamada Erkaya'nın kardeşleri ile annesi Bennu Gerede de vardı.

Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Gecenin sonunda mekândan yine Erkaya ve ailesiyle ayrılan genç şarkıcı, karşısında muhabirleri görünce şaşırdı.

Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Bu şaşkınlığa rağmen soruları yanıtsız bırakmayan Aleyna Tilki, haklarında çıkan aşk haberleriyle ilgili "Sadece çok yakın arkadaşız" dedi.

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