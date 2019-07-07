Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk dedikodularına bakın ne yanıt verdi

Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki ve adının aşk dedikodularına karıştığı Dilan Gerede Erkaya, önceki gün Rebekka Haas Çetin'in Bebek Otel'deki doğum günü partisine katıldı. Kutlamada Dilan Gerede Erkaya'nın kardeşleri ile annesi Bennu Gerede de vardı. Gecenin sonunda mekândan yine Erkaya ve ailesiyle ayrılan Aleyna Tilki, karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. Peki Aleyna Tilki, Dilan Gerede Erkaya ile aşk mı yaşıyor? Genç şarkıcı Aleyna Tilki, aşk dedikodularına ne yanıt verdi? Detaylar haberimizde…

07.07.2019 11:10 - Son Güncelleme: 07.07.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





